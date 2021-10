BasicNet: +10% fatturato consolidato 9 mesi

BasicNet, società che controlla i marchi Robe di Kappa, Superga e K-Way, ha chiuso i 9 mesi con fatturato consolidato di 216,4 milioni di euro, in crescita del 10,1% rispetto allo stesso periodo del 2020. L'ebitda è pari a 33,6 milioni (+107,9%) e nel solo terzo trimestre registra una crescita del 23,7%, rispetto all'analogo periodo del 2020 e del 6,4% rispetto allo stesso trimestre del 2019; L'ebit è pari a 24,3 milioni di euro (+226,4%), la posizione finanziaria netta è -66 milioni (-80,1 milioni di Euro il 30 settembre 2020 e -82,2 milioni il 31 dicembre 2020). Nel corso dei primi nove mesi 2021 sono stati pagati dividendi per 3,1 milioni di euro e acquistate azioni proprie per 2,6 milioni di euro. Le vendite aggregate dei prodotti recanti i Marchi del Gruppo, sviluppate nel mondo dal Network dei licenziatari, pari a 691,9 milioni di euro, in crescita del 13,7% rispetto al 30 settembre dello scorso esercizio. Il trend di recupero è trainato dalle Americhe +58,5%. Nei nove mesi del 2021 Medio Oriente e Africa registrano una crescita del 47,2% e l'Europa, che rappresenta circa il 70% delle vendite aggregate, segna un +14,3%. Asia e Oceania, che rappresentano il 6,5% delle vendite aggregate, hanno riportato un calo del 31,2%, rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente, principalmente per effetto della sostituzione di un licenziatario. BasicNet prevede che "il positivo andamento della gestione prosegua anche nella restante parte dell'anno".