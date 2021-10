COMUNE DI TORINO

Giunta Lo Russo all'esordio

Prima riunione della nuova squadra a Palazzo Civico. Dal Personale all'assestamento di bilancio: le prime questioni sul tavolo del sindaco. E il 12 novembre arriva Mattarella

“Un buon clima, tanta determinazione ed energia e consapevolezza delle criticità da affrontare. Siamo partiti col piede giusto”. È soddisfatto il neo sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, al termine della prima giunta, riunita questa mattina a Palazzo Civico. Una riunione politica di insediamento nella quale sono state affrontate questioni organizzative, modalità di lavoro e prime priorità su questioni imminenti, come le Atp Finals e la visita del presidente Sergio Mattarella il 12 novembre. Fra i temi, spiega il primo cittadino, “questioni organizzative sui lavori pubblici, come riorganizzare e rendere efficaci ed efficienti gli uffici, elementi di politiche culturali e la questione rilevante degli imminenti pensionamenti di molti dirigenti. Lavoreremo per nuove assunzioni in tutti i settori nei prossimi mesi”, dice, spiegando che “il fabbisogno di personale va verificato sullo stato dell’arte, sulle emergenze e sulla strategia”. Altro tema, quello contabile, “con l’approvazione dell’assestamento di bilancio che va fatta per legge entro il 30 novembre – ricorda Lo Russo – e poi c’è da impostare la strategia finanziaria dei prossimi anni”. I singoli assessori ora studieranno il lavoro da fare, faranno le loro valutazioni sulle principali criticità per presentarle, fra circa tre settimane, alla vicesindaca Michela Favaro, che ha la delega al Personale.

Fra i primi a lasciare Palazzo di Città al termine della riunione, le assessore Chiara Foglietta e Carlotta Salerno e i colleghi, alla prima esperienza amministrativa, Paolo Mazzoleni e Jacopo Rosatelli. “Abbiamo tantissime cose da fare e tutte interessanti”, commenta il titolare delle deleghe all’Urbanistica che, arrivando da Milano, è pronto a “passare qualche domenica e qualche notte a leggere tutti i dossier e a studiare, visto che vengo da fuori, perché non vogliamo in alcun modo che si rallenti quello che c’è da fare”. Fra le prime questioni si riprenderà in mano la revisione del piano regolatore, conferma Mazzoleni, che non nasconde la speranza di sviluppare a Torino concorsi di architettura. Pronto a mettersi al lavoro anche l’assessore ai Diritti e Politiche Sociali, che parla di un “clima molto positivo e collaborativo. C’è l’intenzione di farsi carico dei problemi con nervi saldi e serenità”. Problemi, spiega Rosatelli, che riguardano anche alcune categorie di dipendenti comunali “che hanno un rapporto contrattuale precario. Il segnale politico che vogliamo dare è che il Comune vuole assumere persone in modo diverso perché possano lavorare bene”. Anche lui evidenzia poi la questione dei pensionamenti: “Il 35% dei dirigenti nei prossimi mesi andrà in pensione – dice – ed è un problema da affrontare”. Infine il neo assessore esprime la sua soddisfazione per il fatto che il sindaco Lo Russo abbia “pubblicamente espresso il suo rincrescimento per il gravissimo episodio di ieri sul Ddl Zan”.