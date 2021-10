Vaccini: Cirio, in Piemonte campagna ha funzionato bene

"Quando i dati sono così buoni vuole dire che la campagna vaccinale ha funzionato". Così il governatore del Piemonte Alberto Cirio, sull'andamento della pandemia nella Regione. "Siamo in pista - ha detto Cirio - con la terza dose del vaccino: tutti gli studi stanno dimostrando che è quella che dà alle persone la corazza definitiva contro il virus. Noi quindi investiamo su questo e siamo fra i più efficienti a livello nazionale. Sappiamo che non e' una gara, ma essere tra quelli che vaccinano di più vuole dire essere fra quelli che possono ripartire prima e in modo più costante. L'anno scorso in queste ore chiudevamo l'Italia e il Piemonte, oggi abbiamo tutto aperto e in presenza".