Meteo: nubi sparse alternate a schiarite 

A Torino oggi, venerdì 29 ottobre, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2491m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: il campo di alta pressione comincia a essere insidiato da correnti più umide atlantiche che determinano l'arrivo di maggior nuvolosità, più diffusa tra pomeriggio e sera in prossimità delle Alpi occidentali. Clima tipico del periodo.