Embraco: manifestazione a Torino, 4 anni fa primo presidio

I lavoratori della ex Embraco manifestano davanti alla Prefettura di Torino. Quattro anni fa esatti c'era stato il primo presidio davanti alla fabbrica di Riva di Chieri quando la Whirlpool aveva annunciato la chiusura dello stabilimento e la decisione di trasferire la produzione in Slovacchia. Il 22 gennaio scade la cassa integrazione straordinaria, prorogata a luglio per evitare i licenziamenti. "I 400 lavoratori sono scoraggiati e la rabbia sale. Il ministro non dice nulla su questa crisi. Bisogna trovare rapidamente una soluzione o con una progettualità o aiutando i lavoratori a trovare un nuovo posto di lavoro", ha detto il sindaco di Chieti, Alessandro Sicchiero. "La Regione da sola non ce la fa, stiamo mettendo in piedi un piano di politiche attivo dedicato ma serve l'intervento del governo" spiega l'assessora regionale al Lavoro Elena Chiorino. I lavoratori chiedono di non disperdere il fondo Escrow da 9 milioni per la reindustrializzazione (inizialmente era di 20 milioni) messo a disposizione dalla Whirlpool.