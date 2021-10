Marsiaj (Ui), mobilità sostenibile? Torino ha carte in regola

"Il valore aggiunto dell'Academy è che la mobilità sostenibile è inserita in un approccio integrato e complessivo alla sostenibilità. Per affrontare le sfide della transizione energetica dobbiamo lavorare insieme, pubblico e privato, e Torino ha tutte le capacità necessarie". Così il presidente dell'Unione Industriale di Torino, Giorgio Marsiaj, intervenuto alla presentazione della nuova Academy per manager della mobilità sostenibile, oggi al Politecnico di Torino . "L'approccio che abbiamo, quello che riusciamo a fare - ha sottolineato Marsiaj - è straordinario. Ora è finito il tempo delle dichiarazioni e delle parole, mettiamo giù dei piani ben precisi: chi fa cosa, quando e con quali risorse. Risorse umane, con personale di livello, e risorse economiche". "Non è il Pnrr - ha affermato - che ci deve far scoprire di dover essere competitivi. Il Pnrr è un vantaggio che l'Europa assegna all'Italia perché sa che senza di noi metterebbe in crisi anche gli altri Paesi. È una grande opportunità, e siamo tutti a disposizione".