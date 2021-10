Ex giudice pace Verbania condannato 2 anni per abuso ufficio

E' stato condannato a due anni, pena sospesa, per abuso d'ufficio, l'avvocato ed l'ex giudice di pace del tribunale di Verbania Carlo Crapanzano accusato di avere favorito, nelle sentenze, alcuni imprenditori legati a una loggia massonica. Lo ha deciso oggi pomeriggio la gup di Milano Sofia Fioretta, al termine del processo che si è svolto con rito abbreviato. Il pm Paolo Filippini aveva chiesto una condanna a 3 anni e mezzo di reclusione. E' caduta l'ipotesi di corruzione in atti giudiziari, mentre è rimasta in piedi quella di abuso di ufficio legata a due episodi. Altri quattro co-imputati di Crapanzano sono stati assolti. "Non c'è stata nessuna corruzione, è un ottimo risultato dopo 30 mesi in cui sono stato messo in croce e la mia vita e quella dei miei cari è stata distrutta", ha commentato lo stesso Crapanzano dopo la sentenza. "L'abuso d'ufficio mi è stato contestato perché avrei dovuto astenermi in due sentenze perché conoscevo i ricorrenti, valuteremo con i miei legali se presentare ricorso in appello", ha aggiunto l'ex giudice, difeso dagli avvocati Marisa Zariani e Marco Ferrero.