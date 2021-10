Covid: in Piemonte 264 nuovi casi, lieve calo ricoverati

Lieve calo dei ricoverati Covid in Piemonte: sono 19, uno più di ieri in terapia intensiva, 177 (-4 rispetto a ieri) negli altri reparti. Il bollettino dell'Unità di crisi della Regione riporta oggi 264 nuovi casi di contagio, con un tasso dello 0,5% rispetto ai 53.781 tamponi diagnostici processati (48.295 antigenici), la quota di asintomatici è del 60.6%. Nessun decesso è stato comunicato oggi, le persone in isolamento domiciliare sono 3.860, i nuovi guariti 201.