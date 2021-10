Incendio discarica Castelceriolo, no inquinamento aria

Incendio nella tarda serata di ieri nella discarica di Castelceriolo, sobborgo di Alessandria. Quattro squadre di vigili del fuoco hanno lavorato fino a tarda notte per spegnere le fiamme, che hanno interessato l'area degli ingombranti e una catasta di materassi. Sul posto anche personale dell'impianto, forze dell'ordine e Arpa, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, che con i suoi controlli ha escluso la presenza nell'aria di sostanze nocive per la popolazione. La stessa area della discarica era già stata interessata da un incendio lo scorso 14 agosto e altre due volte nell'estate 2018. Nelle prossime ore è previsto un sopralluogo per stabilire che cosa abbia scatenato il rogo.