Fondazioni liriche: Lo Russo, fondo occasione straordinaria

Ha un impatto "particolarmente positivo" per il Teatro Regio di Torino il fondo per ricapitalizzare le fondazioni lirico sinfoniche italiane inserito nella legge di bilancio appena approvata. Dei 150 milioni previsti, 100 nel 2022 e 50 nel 2023, circa 30 milioni di euro vanno alla fondazione torinese, appena uscita dal commissariamento, che si lascia quindi alle spalle in modo definitivo le difficoltà economiche degli scorsi anni. "Oggi possiamo finalmente dire che parte una nuova fase del Teatro Regio", commenta il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, che parla di "un grande giorno per tutta la lirica italiana e per la nostra città". "Una operazione strutturale come questa è un'occasione straordinaria - aggiunge il primo cittadino -. Ringrazio il governo Draghi e il ministro Dario Franceschini per aver avuto il coraggio e la lungimiranza di proporre una simile misura, consentendo di dare una solidità mai avuta prima. In questo modo - rimarca - non solo si mette in sicurezza il bilancio, ma si può guardare al futuro con solidità e voglia di costruire nuove importanti opportunità di sviluppo culturale a beneficio di tutta la città".

"Grazie a questi 150 milioni tutte le città che hanno teatri potranno estinguere il vizio originale che in questi anni ha pesato moltissimo sulla capacità produttiva e artistica - aggiunge il sindaco Lo Russo -. Il Teatro Regio ha sofferto più di altri, imponendo sforzi e misure straordinarie che, grazie alla grande capacità di Rosanna Purchia, hanno messo in sicurezza i conti. Grazie a questa misura il teatro potrà guardare con ottimismo i futuri investimenti strategici alla pari degli altri teatri europei". "E' peraltro un bene che sia prevista una clausola in base alla quale qualunque fondazione beneficiaria di questa misura verrà commissariata se nell'anno successivo chiude il bilancio in passivo - conclude il primo cittadino -. E' chiaro che con questa operazione potremo dispiegare tutte le potenzialità e le forze di uno dei più grandi teatri lirici in Italia e in Europa".