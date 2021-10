Controlli in bar e market, 45mila euro sanzioni a Torino

La cameriera lavorava dietro il bancone del bar senza essere assunta e senza Green Pass. E' una delle irregolarità emerse durante controlli amministrativi della polizia nel quartieri San Salvario e Millefonti, a Torino. Oltre 45mila euro di sanzioni emesse nei confronti di minimarket e bar, per carenze igieniche, lavoro nero e violazioni delle norme anti Covid. In uno di questi esercizi sono stati sequestrati circa 90 chili di carne e pesce mal conservati e il proprietario, denunciato a piede libero, è stato trovato in possesso di due chili di tabacco pakistano da masticare di contrabbando. In altri locali la polizia ha scoperto un cuoco che non era stato assunto e in un bar di via Nizza una barista anche lei in nero e senza certificazione vaccinale.