Turismo: il Piemonte al World Travel Market London

Il Piemonte partecipa, dal primo al 3 novembre, al World Travel Market London WTM, tra i principali appuntamenti B2B del calendario fieristico internazionale rivolti a pubblico e professionisti del trade. In collaborazione con VisitPiemonte-Regional Marketing and Promotion, la Regione avrà un proprio stand nel Padiglione Italia. Una occasione importante di promozione del territorio in un paese, la Gran Bretagna, che è tra i principali mercati di riferimento del Piemonte. All'appuntamento londinese, il Piemonte è presente con una "gran varietà di idee per viaggiatori curiosi e intraprendenti". Dalle città d'arte ai siti Unesco, dalle Residenze Sabaude ai Sacri Monti; e ancora l'enogastronoma, le montagne e i laghi, 20mila chilometri di percorsi cicloturistici e 1.350 chilometri di piste per chi ama lo sci.