Anarchici: nuova occupazione a Torino

Un gruppo di anarchici e squatter ha occupato questa notte a Torino una palazzina di due piani in via Bersezio, nel quartiere Barriera di Milano. "La lotta è per la libertà. Resistiamo e occupiamo", recita lo striscione affisso al balcone della struttura. Lo scorso gennaio, sempre in Barriera di Milano, era stata sgomberata la casa occupata "Le Serrande", in corso Giulio Cesare, base degli anarchici nel quartiere da quando nel 2019 era stato sequestrato l'ex Asilo di via Alessandria.