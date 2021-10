Covid: stabili ricoveri in Piemonte, 1 morto e 281 positivi

Sono 192 le persone ricoverate per Coronavirus in Piemonte, 19 dei quali in terapia intensiva, lo stesso numero di ieri, mentre nei reparti ordinari sono 173 (-4). Lo rende noto l'Unità di crisi regionale, che nel consueto bollettino giornaliero segnala anche 281 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 e un decesso, ma non relativo alle ultime 24 ore. Dei 281 nuovi casi, lo 0,5% dei 58.471 tamponi eseguiti, gli asintomatici sono 171 (60,9%). I guariti sono 159. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.985. Gli attualmente positivi 4.177. Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 388.802 positivi, 11.812 decessi e 372.813 guariti.