Green pass: Digos segnala a pm promotori cortei Torino

Istigazione a disobbedire alle leggi dello Stato e resistenza. Sono alcune delle accuse per cui la Digos della Questura di Torino ha segnalato una quindicina di persone alla procura di Torino per le manifestazioni No Vax e No Green pass organizzate senza preavviso in queste settimane. Si tratta di anarchici e di esponenti di Forza Nuova la cui posizione è ora al vaglio della procura. All'attenzione degli inquirenti, in particolare, la manifestazione dello scorso 11 settembre, quando il corteo cercò di deviare su via Accademia delle Scienze e si registrarono alcune tensioni con le forze dell'ordine, come anche le dichiarazioni di alcuni esponenti del mondo No Green pass contro il governo e le forze dell'ordine. Le denunce non stanno fermando, comunque, le manifestazioni. All'ultima ieri pomeriggio hanno partecipato circa tremila persone.