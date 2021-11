Maxi rave: Lega, Lamorgese batta un colpo

"Il ministro Lamorgese à in mala fede oppure non è all'altezza del compito. Non ci sono vie di mezzo alla luce di quanto accaduto nell'area industriale tra Nichelino e Beinasco con l'ennesimo maxi rave party. Almeno 5mila sbandati di ogni età hanno occupato un'area e a poco serve che a festa conclusa si provveda all'identificazione di qualcuno". Così in una nota il deputato della Lega, Alessandro Giglio Vigna, vicesegretario della Lega in Piemonte. "Un contentino che non rappresenta la lotta alla illegalità che gli abitanti del luogo si aspettano e che mette a repentaglio la sicurezza degli uomini delle forze dell'ordine - aggiunge -. Il Siulp denuncia il ferimento di alcuni poliziotti a causa di una fitta sassaiola di cui sono stati oggetto. Lamorgese se ci sei batti un colpo, altrimenti lascia il posto a chi sa cosa vuol dire garantire la sicurezza".

"L'area industriale tra Nichelino e Beinasco è stata occupata da oltre 5mila persone di ogni età che hanno messo in scena l'ennesimo raduno illegale che il ministro Lamorgese non ha saputo prevenire". Così, in una nota, il deputato torinese della Lega Alessandro Benvenuto. "Questo ci preoccupa, perché se non si riesce a evitare un rave party ci chiediamo sugli argomenti di sicurezza nazionale come gli italiani possano dormire sonni tranquilli con Lamorgese al Viminale", aggiunge l'esponente del Carroccio.