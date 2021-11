Superbonus: Confartigianato, in gioco parte consistente recupero pil

"Ci preoccupa il depotenziamento del superbonus 110%, del bonus facciate e del bonus mobili che emerge dal disegno di legge di bilancio 2022 approvato dal Governo e soprattutto la mancata proroga dello sconto in fattura e della cessione dei crediti diversi dal 110%". Lo sostiene, in una nota, il presidente di Confartigianato Torino Dino De Santis. "Proprio ora che il mercato riparte - continua De Santis - i bonus edilizia sono le misure più utili per consolidare la ripresa delle attività produttive e dell'occupazione, soprattutto delle piccole imprese, e la riqualificazione del patrimonio edilizio in un'ottica di transizione green. Non si devono vanificare le aspettative e gli sforzi di imprese e consumatori che apprezzano e utilizzano questi strumenti. In questa fase così delicata della nostra economia, è infatti essenziale dare certezze agli imprenditori e ai cittadini nella programmazione degli interventi previsti". "Tanto per intenderci anche in termini di numeri - avverte De Santis -, qui ci giochiamo una parte consistente del recupero dei punti di Pil bruciati dal coronavirus. Il mattone, specie se coniugato in termini di qualità e supportato dalle più moderne tecnologie, trascina ben 82 comparti esterni. Un impatto sul tessuto economico che non ha eguali: in Piemonte, giusto per dare una dimensione, nel sistema casa operano oltre 49mila imprese artigiane con 150mila addetti".