Covid: stabili intensive in Piemonte, 1 morto e 193 positivi

Restano invariati per il secondo giorno consecutivo, a quota 19, i ricoveri per Coronavirus in terapia intensiva del Piemonte, dove sono 178 (+5) quelli dei reparti ordinari. L'Unità di crisi regionale registra un decesso, avvenuto oggi, e 193 nuovi casi di persone positive al Covid-19, lo 0,6% dei 32.107 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 134 (69,4%). Le persone in isolamento domiciliare sono 4.053. Gli attualmente positivi sono 4.150. I guariti sono 119. Dall'inizio dell'emergenza, dunque, il Piemonte ha registrato 388.995 positivi 11.813 decessi e 372.932 guariti.