MALAGIUSTIZIA

16 anni da imputato, mai interrogato. Assolto perchè "il fatto non sussiste"

L'Odissea giudiziaria di Garrone, ex presidente dell'Enoteca piemontese e nazionale. "Perquisirono le case di mia madre, mia sorella e mio suocero. Nessun pm mi ha ascoltato". Come segnare la reputazione di un cittadino

Sedici anni da indagato, senza aver mai visto in faccia i pubblici ministeri che lo accusavano. Senza mai essere stato ascoltato. Dodici anni dall’avvio dell’inchiesta alla sentenza di assoluzione in primo grado perché il fatto non sussiste. Altri quattro per veder rigettare il ricorso in appello del pubblico ministero. No, non è un processo per strage, un’inchiesta finita preda di depistaggi, non ci sono rogatorie internazionali lungamente attese, non ci sono legittimi impedimenti degli imputati, né ricusazioni dei magistrati o altri inghippi. È una storia di (stra)ordinaria lentezza della giustizia, partita da un’indagine, tenetevi forte, su un’enoteca.

Certo era quella del Piemonte e pure quella “d’Italia”, due enti non certo una semplice bottiglieria, ma neppure uno dei tanti misteri italiani. Pier Domenico Garrone, 60 anni, di Acqui Terme, all’epoca li presiedeva entrambi e l’epoca riporta al 2005. “Mentre viaggiavo sul treno Torino-Milano, alle 7 del mattino la Guardia di Finanza su ordine del pm di Asti Sebastiano Sorbello entrava a casa di mia sorella, di mia madre e di mio suocero. E io da quel magistrato non sono mai stato ascoltato, non l’ho mai visto. Così come non avrei visto nessuno dei pubblici ministeri che gli sono subentrati”, ricorda oggi Garrone che a quell’incarico era arrivato dopo anni di professione nel campo della comunicazione, tra cui il ruolo di portavoce dell’allora governatore Enzo Ghigo. Bancarotta fraudolenta, il reato di cui viene accusato per la presidenza dell’Enoteca d’Italia, il troncone di inchiesta che proseguirà fino alla sentenza dell’altro giorno dopo l’archiviazioni di quello per l’Enoteca del Piemonte e identica decisione da parte della Corte dei Conti.

Dopo Ghigo sarebbero arrivati alla guida del Piemonte Mercedes Bresso, poi Roberto Cota, poi Sergio Chiamparino fino ad Alberto Cirio, questo per dare l’idea del tempo che scorre mentre Garrone rimane imputato, “con un carico pendente sempre da giustificare, che frena o blocca il lavoro, che fa perdere occasioni professionali”. Cambiano i governatori e cambia il titolare dell’inchiesta visto che Sorbello “lascia il vertice della procura della Repubblica di Asti per andare a fare l’amministratore delegato della società antisofisticazione dei marchi”, come ricorda l’uomo da lui indagato, ma mai ascoltato. Il troncone di inchiesta su Enoteca d’Italia passa a Roma e anche qui l’ex presidente non viene mai interrogato dal pm Stefano Rocco Fava che vedrà respinta perché inammissibile la sua richiesta di appello.

L'indagine partita su alcune fatture, poi si erano estese al crac di Buonitalia, società che aveva assorbito Enoteca Italia, avvenuto nel 2013, otto anni dopo le dimissioni di Garrone. "Con la decisione arrivata a distanza di tanti anni viene sancito che la gestione dell'ente da parte mia fu corretta e non ci fu alcun tipo di illecito”, dice il manager, fondatore de Il Comunicatore Italiano e con ruoli di alto profilo ricoperti anche in Ericsson e Aeroporti di Roma. Sedici anni passati da indagato e imputato, “nel mentre sono mancate mia madre e mia sorella e anche il mio avvocato. E io restavo con quell’accusa per la quale nessun magistrato mi ha mai ascoltato”. E intanto quel carico pendente, per usare il termine giudiziario, sulle spalle e quello ancor più pesante che intacca la reputazione di chi, una parte non certo esigua dei cittadini, finisce nelle maglie di una giustizia dai tempi indefiniti.

Sembra un paradosso ma Garrone si occupa da tempo di web reputation, la reputazione nell’infinito mondo della rete, la stessa che ha portato il deputato di Azione e già viceministro alla Giustizia Enrico Costa a presentare e poi veder approvato un emendamento alla riforma della Giustizia sul diritto all’oblio dai motori di ricerca per le persone assolte. “Sto lavorando alla creazione di un’associazione che si chiamerà Diritto alla buona fama – annuncia il professionista rimasto indagato per oltre tre lustri – e si occuperà della tutela della reputazione delle persone e delle aziende a fronte di situazioni come quella che mi ha coinvolto a lungo. Sono stato assolto e le spese processuali le paga lo Stato, ma io vorrei sapere a chi dare il mio Iban per il risarcimento di quello che ho speso, ma anche per ciò ho perso come mancati introiti a causa di un timbro, quello di indagato, che ho dovuto portare per sedici anni”. Senza che mai sia stato ascoltato da un pubblico ministero.