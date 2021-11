Maxi rave Torino: decine partecipanti soccorsi. Prosegue deflusso

Continua lentamente il deflusso dei partecipanti al rave party illegale che da sabato notte si sta svolgendo tra Nichelino e Borgaretto, alle porte di Torino e durante il quale decine di giovani sono stati soccorsi per abuso di alcol e droghe, ma anche per contusioni e fratture. La polizia continua a monitorare la situazione e identificare chi lascia il capannone industriale abbandonato vicino a Stupinigi e occupato per l'occasione da migliaia di giovani. Il rave dovrebbe comunque continuare fino a questa notte. Al raduno hanno partecipato oltre 5 mila giovani, giunti da ogni parte d'Italia, ma anche dalla Francia e dall'Olanda. Ieri sono rimasti feriti due poliziotti del Reparto Mobile, colpiti da sassi, bottiglie e petardi quando sono dovuti intervenire con alcune azioni di alleggerimento.