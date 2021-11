Green pass: Lanzo (Lega), vergogna Novara, danno immagine

La Regione Piemonte dovrebbe chiedere un risarcimento per il danno d'immagine ricevuto dalla manifestazione No green pass di Novara dove le persone senza la "carta verde" sanitaria sono state paragonate a deportati. E' l'opinione del consigliere regionale Riccardo Lanzo, vicecapogruppo Lega Salvini Piemonte. "Non metto in discussione il diritto di ciascuno di manifestare liberamente il proprio pensiero, un diritto garantito dalla Costituzione, - spiega Lanzo - ma paragonare l'attuale necessità di esibire il green pass a una delle pagine più tragiche e dolorose della nostra storia, non può essere accettato. Quanto accaduto a Novara è un fatto vergognoso, da cui è necessario prendere le distanze con forza e sono da stigmatizzare i pochi partecipanti che hanno messo in scena la terribile analogia". "Mi impegnerò in Consiglio Regionale - aggiunge Lanzo - affinché l'Ente, garante dei diritti di tutti i cittadini piemontesi e tra questi quanti appartengono alla comunità ebraica, possa chiedere un risarcimento per il danno d'immagine causato. La notizia è divenuta nota a livello nazionale e non solo: occorre tutelarsi in sede civile e penale. La città e la regione non possono sentirsi rappresentate da quella manifestazione: la maggioranza dei cittadini è responsabilmente vaccinata e rispetta le regole legate a questa emergenza sanitaria che tanto ha provato la nostra comunità e l'intero Paese".