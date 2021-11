Rave party: Montaruli (FdI), ennesima prova di incapacità ministro

"Tutta Italia sta assistendo all'ennesima prova di incapacità del Ministro Lamorgese che usa gli idranti davanti ai lavoratori ma continua a far sballare sotto effetto di stupefacenti e alcolici migliaia di ragazzi". Lo afferma, in una nota, il deputato di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli, commentando il maxi rave party alle porte di Torino. "Registriamo acquisti di alcolici da parte degli avventori nei supermercati limitrofi a Torino, la zona dove ieri si è consumato l'ennesimo rave party illegale, mentre intere aree sono interamente occupate da camper che nessuno ha ancora sequestrato. Come è possibile che ancora ora si permetta tutto questo? Il Ministro Lamorgese deve dimettersi". "Dopo i fatti di Viterbo - prosegue Montaruli - è intollerabile la replica in salsa torinese di quanto già avvenuto vergognosamente pochissime settimane fa. Evidentemente non c'è la volontà o la capacità di stroncare i tour dello sballo, allo stesso tempo è intollerabile vedere la gente perbene costretta a restrizioni o addirittura i lavoratori che vedono compromessi i loro diritti fondamentali dalla lettura di un codice a barre come il green pass. Le aggressioni poi agli agenti delle forze dell'ordine sono vergognose. A loro la nostra solidarietà non solo per le violenze subite ma soprattutto per le condizioni a cui il ministero degli interni li costringe - conclude Montaruli - ci chiediamo come si faccia a dire dal comune di Nichelino in poi che la situazione è sotto controllo davanti a uno scenario del genere".