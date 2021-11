Green pass: Allasia, a Novara delirio non accettabile

"Quello che è successo a Novara durante la manifestazione dei no Green pass è semplicemente delirante. Paragonare lo sterminio nazista in cui milioni di innocenti furono deportati, torturati e uccisi, alla necessità di vaccinarsi contro il Covid è privo di senso logico. Manifestare in democrazia è un diritto, ma quando l'ignoranza umilia la storia non è più accettabile". Così il presidente del consiglio regionale del Piemonte, Stefano Allasia, sulla manifestazione contro il Green pass di sabato pomeriggio a Novara. "Le persone che hanno sfilato con il filo spinato e pettorina a righe - aggiunge Allasia - dimostrano di non conoscere le drammatiche vicende della Shoah. Mi auguro che simili iniziative non si ripetano più, non possiamo accettare che venga profanato il passato".