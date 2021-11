Premio Pavese, decretati i vincitori delle 5 sezioni

Decretati i vincitori della 38ma edizione del Premio Pavese, promosso e organizzato dalla Fondazione Cesare Pavese: sono Antonella Anedda Angioy per la poesia, Antonio Franchini per la narrativa, Stefano Mauri per l'editoria, Tommaso Pincio per la traduzione, Giuseppe Antonelli, Matteo Motolese e Lorenzo Tomasin per la saggistica. La consegna avrà luogo domenica 7 novembre a Santo Stefano Belbo (Cuneo).