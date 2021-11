L'AULA

Sala Rossa, una poltrona per due

Duello in casa Pd tra Grippo e Greco per la presidenza del Consiglio comunale di Torino. Guerra tra correnti ma non si escludono soluzioni di compromesso. L'8 novembre la prima seduta

Le polemiche per la penalizzazione sulla formazione della giunta hanno lasciato ben presto spazio alle trattative per i posti di rincalzo. E così a Torino, l’attenzione dei capataz democratici si sta concentrando sulla Sala Rossa dove il Pd andrà a valanga su tutte (o quasi) le caselle più appetibili, a partire dalla presidenza del Consiglio. È stata convocata per questa sera dal segretario e neo assessore Mimmo Carretta la prima riunione di gruppo per sondare umori e aspirazioni, dopo i contatti informali condotti nei giorni scorsi da Daniele Valle, ufficiale di collegamento tra il sindaco Stefano Lo Russo e i partiti della coalizione, a partire proprio dal Pd. La deadline è lunedì 8 novembre, giorno in cui s’insedierà la nuova assemblea cittadina che dovrà eleggere il proprio vertice. C’è una settimana di tempo e a giudicare dal brulicare di confronti tra le principali correnti dem la sensazione è che i nodi siano di là dall’essere sciolti. “In assenza di un nome che emerga naturalmente la scelta deve essere fatta tenendo conto degli equilibri all’interno del gruppo” ragiona a voce alta un eletto vicino a Lo Russo. Tradotto: la carica più ambita deve essere individuata tra le componenti più leali al sindaco che rappresentano la stragrande maggioranza della compagine democratica. Per questo motivo, in tanti considerano difficile la designazione di Nadia Conticelli, nonostante la buona performance elettorale.

Ma chi sono allora i papabili? Il senatore Mauro Laus, vero kingmaker della candidatura di Lo Russo, pare irremovibile nel volere a capo della Sala Rossa Maria Grazia Grippo, sua fedelissima, ottava eletta con 1.237 preferenze. Le resistenze non mancano e a chi glielo fa notare lui risponde con la forza dei numeri: tre sono gli eletti dem che fanno riferimento a lui (oltre a Grippo, Pietro Tuttolomondo e Angelo Catanzaro), che diventano cinque se si considerano i due vicini al “federato” di componente Valle (la campionessa di preferenze Ludovica Cioria, che pure ambisce a un incarico di responsabilità, e Luca Pidello). Proprio a Valle, che ha affiancato il sindaco durante tutta la campagna elettorale, è stato chiesto l’ultimo sforzo per perfezionare l’assetto istituzionale con cui l’amministrazione s’appresta a partire. Ad avanzare la propria “disponibilità” a salire sullo scranno più alto del Consiglio c’è anche Caterina Greco, sedicesima nella graduatoria del Pd con 861 voti, riferimento dei fassiniani di Raffaele Gallo che oltre a lei può contare su altri due consiglieri eletti, Tony Ledda e Anna Borasi, quest’ultima ripescata dopo la nomina della giunta. Ognuno prova a tirare l’acqua al proprio mulino e se da una parte Gallo sottolinea la sua rinuncia all’assessore (rinuncia per modo di dire, fosse dipeso da lui non avrebbe affatto rinunciato), Laus ribatte che quando furono spartite le Circoscrizioni lui fece un passo indietro per consentire la quadratura del cerchio. Gallo, invece, ha ottenuto la conferma di Francesca Troise alla 3, nonostante l’ostilità di una parte non marginale del partito. Insomma, un vero e proprio derby all'interno di quello che un tempo era il correntone del Lungo in cui non si escludono soluzioni terze o di compromesso.

Al momento la presidenza pare un ballottaggio tra loro due, che – tengono a precisare i rispettivi sponsor – non hanno dato la disponibilità per altri ruoli, a partire da quello di capogruppo, considerato il più ricco di insidie senza un adeguato corrispettivo in termini di visibilità ed economici. Non sono escluse, comunque, soluzioni di compromesso qualora non si dovesse sbloccare l'attuale situazione di impasse.