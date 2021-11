Rave Torino: identificate oltre 3.000 persone

Le forze di polizia stanno facendo accesso all'area del rave party in un ex stabilimento Fiat di Torino, dove risultano ancora presenti centinaia di persone, al fine di impedire l'ulteriore prosecuzione dell'occupazione di terreni ed edifici. Nel corso della notte è proseguito il deflusso dei partecipanti al rave che sono stati identificati e controllati ai "check point" predisposti, sin dall'inizio, nell'ambito dei servizi di ordine pubblico coordinati dalla Questura di Torino. Allo stato, secondo quanto rende noto la Questura, le forze dell'ordine hanno identificato oltre 3000 persone e circa 1500 mezzi tra auto, camper e furgoni mentre sono in corso le procedure di identificazione e controllo dei partecipanti al rave e dei veicoli ancora all'interno dell'area.