Italvolt: partnership con Equans per Gigafactory Scarmagno

Italvolt società fondata da Lars Carlstrom, ha siglato una partnership esclusiva con Equans, gruppo europeo attivo nell'efficienza ambientale. A seguito dell'intesa , Equans fornirà un supporto nella progettazione di processi industriali necessari alla produzione di batterie all'interno della Gigafactory da 45 Gwh che sarà realizzata da Italvolt, nell'ex area Olivetti di Scarmagno, nel torinese, per un investimento complessivo di circa 3,4 miliardi di euro. La partnership, inoltre, permetterà a Italvolt di beneficiare di tecnologia in aree strategiche quali Clean&Dry Rooms e Process Utilities. "Italvolt fa un altro passo avanti nello sviluppo del proprio progetto selezionando un partner industriale con un eccellente track record nel campo dell'efficienza di processo e ambientale - commenta Lars Carlstrom, ceo e fondatore di Italvolt - questo accordo conferma l'approccio Esg di Italvolt per garantire una produzione di batterie completamente sostenibile attraverso l'adozione di una chiara strategia volta al perseguimento di obiettivi ambiziosi". "Con questa nuova partnership, Equans - aggiunge Yves Nussbaum, Executive Director Process Industries Market del Gruppo - riafferma la propria ambizione di diventare un partner di fiducia dei propri clienti, di fronte a sfide ecologiche e industriali senza precedenti. La produzione di batterie verdi è un fattore chiave verso un futuro più sostenibile".