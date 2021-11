Cnh vara una nuova struttura organizzativa

Cnh Industrial vara la nuova struttura strategica "come parte integrante della transizione verso un'organizzazione, nei settori dell'agricoltura e del movimento terra in seguito allo spin-off di Iveco Group". Derek Neilson presiederà l'Agricolture, Stefano Pampalone Construction, Oddone Incisa l'attività Financial Services. "Stiamo mettendo in campo una nuova struttura organizzativa e potenziando il nostro Senior Leadership Team, con l'obiettivo di mettere al centro dell'attenzione i clienti e i concessionari, migliorare la produttività e accelerare la crescita dal punto di vista della redditività - spiega Scott Wine, ceo di Cnh Industrial -. Questa nuova struttura migliora l'agilità, elimina la burocrazia superflua e apre la strada a una più chiara responsabilizzazione, di pari passo con la realizzazione delle nostre priorità strategiche e la creazione di valore per i nostri stakeholder".