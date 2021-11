Pinacoteca Agnelli: Cosulich direttrice, 3 nuovi dipartimenti

Entra in carica Sarah Cosulich, direttrice della Pinacoteca Agnelli. Sarà affiancata nello sviluppo delle mostre da Lucrezia Calabrò Visconti, curatrice e responsabile del Dipartimento Curatoriale. Beatrice Zanelli guiderà il Dipartimento Collezione e Progetti Educativi. Gloria Bartoli sarà a capo del Dipartimento Comunicazione e Relazioni esterne. Sotto la nuova direzione la Pinacoteca Agnelli svilupperà un articolato programma di iniziative che prenderà il via nella primavera del 2022. I nuovi membri dello staff, che vanno ad affiancare quello esistente, sono chiamati a contribuire all'implementazione di un ambizioso progetto che mira ad accrescere il ruolo attivo della Pinacoteca Agnelli nella produzione contemporanea. L'istituzione organizzerà sia attività espositive all'interno degli spazi tradizionali sia iniziative artistiche estese agli spazi esterni della Pista 500, il grande parco sospeso sui tetti del Lingotto. Il programma, che verrà reso noto a gennaio 2022, comporta per la Pinacoteca un'identità profondamente rinnovata, tesa a mettere costantemente in dialogo tra loro la collezione e la contemporaneità, aperta a spazi sorprendenti e in grado di conquistare un pubblico sempre più ampio e diversificato. Sarah Cosulich è stata direttrice di Artissima, Fiera Internazionale d'arte contemporanea, per cinque edizioni dal 2012 al 2016, direttrice artistica della Quadriennale di Roma dal 2017 al 2021 e curatrice della Quadriennale d'Arte 2020 Fuori.