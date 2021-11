Covid: Rossi (Pd), governo mantenga rete Usca nel 2022

"Il Covid 19 non ha una data di scadenza, per questo auspico che il Ministero decida di mantenere in vita la rete delle Usca fino a tutto il 2022". lo dichiara il vicepresidente della Commissione Sanità di Regione Piemonte, Domenico Rossi commentando il fatto che l'attuale norma consente di attivarle solo fino al 31 dicembre 2021. "Le Unità speciali di continuità assistenziale sono state un prezioso strumento per fronteggiare l'epidemia e ancora lo sono visto l'aumento dei contagi degli ultimi giorni, ma, in prospettiva, l'attività a domicilio rappresenta una svolta per il sistema sanitario regionale e nazionale" aggiunge Rossi. "L'auspicio - prosegue Rossi - e' che il Governo recuperi le risorse necessarie per estendere l'operatività delle Usca oltre il 31 dicembre sino all'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 71 che le prevede. In un momento storico caratterizzato dalla carenza di personale socio-sanitario sarebbe un errore grave privare il sistema di questo strumento. Chi sostituirebbe il personale Usca per le visite a domicilio? O pensiamo di caricare tutto sulle spalle degli ospedali?