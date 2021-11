Tennis: il trofeo delle Atp Finals alla Nuvola Lavazza

"Le Nitto Atp Finals rappresentano una grande opportunità, non solo per mettere in evidenza le eccellenze del tennis, ma anche per il rilancio di una città e di una regione importante, teatro quotidiano della nostra vita e del nostro sviluppo industriale". Lo afferma Marco Lavazza, vicepresidente del Gruppo Lavazza e Membro del Comitato d'Onore delle Nitto Atp Finals in occasione dell'arrivo alla Nuvola Lavazza, head quarter dell'azienda del caffè a Torino, del trofeo delle Finals. "Torino è la città dove tutto ha avuto inizio per Lavazza, il tennis è sia passione sia scelta strategica che ha marcato e accompagnato il nostro percorso verso l'internazionalizzazione - spiega Marco Lavazza -. Qui è dove sono saldamente ancorate le nostre radici con lo sguardo rivolto al futuro, come dimostra il nostro headquarter Nuvola che sarà il nostro spazio di incontri ed eventi durante il torneo. Dal 14 al 21 novembre l'espresso italiano giocherà in casa". Come Platinum partner delle Nitto ATP Finals, Lavazza affianca organizzatori e Istituzioni nazionali e territoriali nella costruzione di una nuova importante opportunità di visibilità internazionale e di sviluppo per Torino, rinnovando così il suo impegno per la città che l'ha vista nascere e crescere e dalla quale ha saputo guardare fiduciosa al futuro.