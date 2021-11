Meteo: cieli nuvolosi o coperti con piogge e rovesci

A Torino oggi, mercoledì 3 novembre, cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in temporanea attenuazione nel pomeriggio, sono previsti 8mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1980m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio assenti e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. In Piemonte, sopraggiunge una nuova perturbazione atlantica, con piogge e rovesci soprattutto su est Piemonte e Liguria centro-orientale, dove sono attesi fenomeni localmente intensi. Più a ovest precipitazioni meno insistenti. Temperature in diminuzione, ventilazione di Libeccio sostenuta sul mar Ligure, in rotazione da maestrale a ponente, atteso mosso o molto mosso.