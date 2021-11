Regge Sabaude, Lega "Briamonte saprà valorizzare circuito"

"Esprimiamo vivo apprezzamento per la nomina di Michele Briamonte come presidente del Consorzio delle Residenze reali sabaude. Un grande professionista che con il suo profilo internazionale saprà certamente valorizzare e portare ancor più prestigio alla Reggia di Venaria e a tutto il circuito. All'avvocato Briamonte i nostri migliori auguri di buon lavoro". Così, in una nota, i deputati della Lega Alessandro Benvenuto ed Elena Maccanti, e il consigliere regionale del Carroccio Andrea Cerutti.