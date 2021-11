Tav: Virano, rete ferroviaria aggrega Europa e salva identità

La rete ferroviaria europea di cui fa parte la nuova Torino-Lione in costruzione "va considerata come una grande metropolitana continentale che consente all'Europa di essere aggregata e competitiva su scala mondiale ma senza perdere la propria identità, fatta di centinaia di città medie, medio-piccole e qualche grandi città, ma nessuna megalopoli. Le stesse Parigi e Londra hanno un senso identitario che si sviluppa attorno al centro storico". Lo ha detto Mario Virano, direttore generale di Telt (Tunnel Euroalpin Lyon Turin), la società incaricata di costruire la nuova infrastruttura, intervenendo nel Padiglione Italia di Expo Dubai, a un incontro sul futuro dei trasporti. "Se vogliamo essere competitivi nel mondo e continuare a conservare le nostre fortissime identità culturali - ha ribadito Virano - l'unico modo è un sistema a rete che faccia funzionare le città come una unica megalopoli che però vive nei propri nuclei identitari" .