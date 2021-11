Embraco: Nosiglia, "si acceleri, soluzione si può trovare"

"Sono molto consapevole che bisogna accelerare, non si può lasciare questi operai sempre nel limbo. Trovare una soluzione è una cosa possibile e l'ho detto anche al ministro Giorgetti, bisogna crederci. Lui in qualche modo è d'accordo, poi bisogna valutare bene chi si presenta. Mi auguro anche io che ci siano delle aziende disponibili, ma bisogna non illudere gli operai". Così, a margine della presentazione del raduno di Taizè a Torino, l'arcivescovo Monsignor Cesare Nosiglia interpellato sulla questione della ex Embraco. "Ho sentito il ministro in questi giorni, come avevo già fatto altre volte - dice - ho insistito perché ci fosse una presa di posizione chiara e precisa, perché non è possibile continuare così. Adesso siamo anche vicini alla fine della cassa integrazione e bisogna trovare una soluzione. Mi auguro che ci siano delle aziende che si sono fatte avanti per dare una risposta appropriata, ma non dimentichiamo che già in passato qualche azienda si è presentata e poi ha preso i soldi e se n'è andata. Quindi bisogna stare molto attenti, ma questo il ministro lo sa e sarà molto attento". Monsignor Nosiglia esprime poi apprezzamento per l'ordine del giorno approvato ieri in Regione e, a chi gli ricorda l'impegno preso in campagna elettorale dal candidato sindaco Paolo Damilano, di trovare una soluzione per ricollocare i lavoratori Embraco entro giugno, dice di essere "ben contento se riuscirà a fare quello che ha dichiarato e gli chiederò un incontro. Lui ha una grossa esperienza ed e' anche molto vicino al ministro. Sarò felice di incontrarlo e discutere con lui".