Tennis: Atp Finals, a Torino apre nuova biglietteria

Prosegue al botteghino la corsa ai biglietti delle Nitto Atp Finals. Oltre al circuito www.ticketone.it, all'ingresso Nord del Pala Alpitour di Torino, che ospita le gare degli otto migliori tennisti al mondo dal 14 al 21 novembre, è stata allestita una biglietteria, aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18. In vendita, con i tagliandi della prima edizione italiana delle Finals, quelli per i giorni di Coppa Davis che vedranno impegnata anche l'Italia. Si potrà acquistare il titolo d'ingresso anche per assistere agli allenamenti al Circolo Stampa Sporting, dove già da lunedì 8 novembre i protagonisti del grande evento di fine stagione cominceranno a saggiare palle ufficiali e superficie di gioco, la stessa che poi affronteranno al Pala Alpitour.