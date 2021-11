Covid: in Piemonte 318 nuovi casi, +11 ricoverati

In Piemonte rimane stabile, anzi con un lieve calo (-1) il numero complessivo (21) dei ricoverati Covid in terapia intensiva, mentre si conferma sugli stessi livelli dei giorni scorsi l'incremento negli altri reparti: oggi +12, con dato complessivo a 215; ieri l'aumento era stato di 15 pazienti, lunedì di 12, domenica di 5. Il bollettino dell'Unità di crisi della Regione riporta anche 318 nuovi contagi, con un tasso dello 0,6% rispetto ai 52.553 tamponi diagnostici processati. Per il 59,1% i casi positivi sono stati accertati dopo test rapidi , in tutto 42.279. C'è stato un altro morto, il totale delle vittime da inizio pandemia sale a 11.816. Le persone in isolamento domiciliare sono 4.140, i nuovi guariti 256.