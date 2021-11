Oncologia universitaria Torino tra le migliori al mondo

L'Università di Torino continua a conservare un'eccellente posizione nella classifica della disciplina Oncology pubblicata dall'agenzia U.S. News & World Report 2021. L'Ateneo si colloca alla 53/a posizione a livello globale, primo in Italia, seguito dall'Università di Milano e dall'Università di Bologna, al 74/o e al 91/o posto a livello globale. Ottimo anche il posizionamento raggiunto da UniTo nelle discipline Food Science and Technology (47ª posizione a livello globale e 3ª in Italia a pari merito con l'Università Cattolica del Sacro Cuore) e Plant and Animal Science (80ª a livello globale e 2ª in Italia dopo l'Università di Padova). Nel 2021, a livello globale, l'Ateneo di Torino si è classificato al 209° posto, avanzando di 8 posizioni rispetto all'anno precedente e proseguendo il trend di miglioramento iniziato nel 2018. A livello nazionale l'Università di Torino si è collocata al 7/o posto. Per quanto riguarda gli altri ambiti specifici, UniTo si è ben posizionata in 30 subject ranking con la metà delle discipline nella top 200 e 6 nella top 100: 47° posto per Food Science and Technology; 53° per Oncology; 72° posto per Agriculture Sciences; 80° posto per Plant and Animal Science; 83° per Space Science e 88° per Gastroenterology and Hepatology. La metodologia utilizzata da U.S. News & World Report per stilare la classifica generale combina 13 indicatori raggruppati in 3 macro categorie: reputation indicators (25%); bibliometric indicators (65%) e scientific excellence indicators (10%).