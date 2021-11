Torna IoLavoro, la terza edizione in digitale 23-24 novembre

Torna, il 23 e il 24 novembre, IoLavoro, l'evento organizzato da Agenzia Piemonte Lavoro per fare incontrare domanda e offerta di lavoro, giunto alla terza edizione online. Le iscrizioni per le aziende sono già aperte; quelle per i candidati da oggi. "Una terza edizione digitale che rappresenta un traguardo importante e ricco di significati - commenta Federica Deyme, direttore di Agenzia Piemonte Lavoro - anche alla luce dei tanti ambiti lavorativi che hanno conosciuto una pausa forzata (se non due) a causa dell'emergenza sanitaria. La nostra job fair in versione digitale, invece, sebbene nata dalla necessità di non mancare un appuntamento importante in condizione avverse, si è trasformata in un'evoluzione fisiologica dell'evento, in linea con la digitalizzazione imperante. Una modalità nel nome della quale non penso vada sacrificato tutto - conclude - ma lo stesso tema al centro della 56ª edizione di IoLavoro, vale a dire la transizione ecologica e i green job, ci spinge in qualche misura a fare una riflessione su quali siano le esperienze da mantenere tra quelle messe in campo in questi diciotto mesi".