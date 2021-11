Rdc: Cirio, non basta criticarlo dobbiamo migliorarlo

"Se il reddito di cittadinanza serve per sostenere e dare dignità a chi non può, ben venga. Se diventa uno strumento per abusare dei soldi pubblici, non va bene. Ma dire che il reddito di cittadinanza così com'è non ci piace, possiamo farlo in sede politica. In sede istituzionale abbiamo il dovere di renderlo utile". Così il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, annunciando una misura regionale per accompagnare il reddito di cittadinanza con interventi formativi. "In Piemonte - ha sottolineato Cirio - crediamo di avere trovato il modo per fare questo, garantendo al contempo formazione e giustizia. Apprezzo il fatto che il Governo nella nuova ridefinizione della misura abbia deciso di stringere le maglie. Noi da buoni sabaudi abbiamo preso una norma dello Stato ma la abbiamo modulata per piegarla alle esigenze che noi riteniamo reali del mondo del lavoro, prima fra tutte quella di riqualificarsi. Ma questo risponde anche a un criterio di giustizia. Stiamo parlando di soldi pubblici, pagati a fatica dai contribuenti".