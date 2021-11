No Green pass: protesta davanti municipio Torino, no ricatti

"No al ricatto del green pass nei luoghi di lavoro". E' la scritta riportata su uno dei tanti cartelli esibito stamattina da un centinaio di manifestanti, tra Si Cobas e aderenti al movimento Variante Torinese, davanti al Municipio di Torino. "Chiediamo da subito la revoca del green pass e tamponi gratuiti per i lavoratori che non vogliono vaccinarsi - spiegano i manifestanti - il Comune di Torino deve prendere una posizione, tanti lavoratori sono stati sospesi perché non vaccinati e non stanno ricevendo la retribuzione". Fra gli altri, presenti in piazza, lavoratori Gtt (Gruppo torinese trasporti) e di Avio Aero.