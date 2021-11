Covid: stabili ricoveri in Piemonte, ma ci sono 5 decessi

Sono stabili i ricoveri per Coronavirus in Piemonte, 21 in terapia intensiva e 206 (-9) nei reparti ordinari. Lo segnala l'Unità di crisi regionale, che registra cinque decessi, nessuno però relativo alla giornata di oggi. I nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 sono 286, lo 0,5% dei 56.170 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 152 (53,1%). I guariti sono 219, le persone in isolamento domiciliare 4.211, gli attualmente positivi 4-438. Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 389.880 positivi, 11.821 decessi e 373.621 guariti.