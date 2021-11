Concorrenza: Uncem, Parlamento eviti "scippo" idroelettrico

Sul tema delle gare idroelettriche "serve un forte impegno del Parlamento per inserire nel ddl Concorrenza regole e valorizzazione degli impianti in chiave di transizione energetica e dei territori permettendo alle comunità locali di non essere 'scippate' del bene acqua più forza di gravità che da un secolo generano grandi benefici economici per chi ha le concessioni. Ma troppo poco ai territori rimane". Lo afferma Marco Bussone, presidente nazionale di Uncem, l'unione dei Comuni montani. "Rispetto al ddl Concorrenza, - spiega Bussone - l'Idroelettrico va a gara e le regioni del nord che hanno scritto le leggi ad hoc potranno fare appunto i bandi di gara ai sensi della norma del semplificazioni del 2019 che ha previsto la regionalizzazione delle gare e delle concessioni. Non vorrei che fossero però le uniche situazioni che vanno a gara (su gas metano si accelerano solo gare che da 4 anni andavano fatte negli ambiti ottimali e sono in ritardissimo) e che arrivino, senza golden power e chiare regole anche volte alla sicurezza nazionale, potenze economiche e finanziarie da tutto il mondo a colonizzare l'idroelettrico sui territori, a metterci sopra le mani e a lasciare nulla ai territori, alle comunità senza più benefici e con la beffa per le imprese italiane che avevano da un secolo la gestione e la proprietà degli invasi".