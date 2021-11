Torino: Lo Russo, gemellaggi enti locali mai così importanti



"Credo profondamente nel valore delle relazioni internazionali e nei gemellaggi tra gli enti locali, oggi ancora importanti, anzi forse mai come ora. Per questo sono molto contento di celebrare oggi in diretta streaming con il sindaco di Nagoya, Takashi Kawamura, il 16/ anniversario tra le nostre due città, che mi impegno a sviluppare ulteriormente, anche con i Nagoya Days' in corso fino a domenica". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo ha aperto, in Municipio, la cerimonia per le celebrazioni dell'anniversario del gemellaggio. Il sindaco di Nagoya si e' detto dispiaciuto di non poter essere presente fisicamente a causa della pandemia e ha sottolineato le tante caratteristiche comuni alle due città, in primo luogo l'industria aerospaziale e dell'auto, la vocazione al design, alla manifattura e alla cultura enogastronomia. Nel corso della cerimonia sono stati suonati gli inni nazionali dei due paesi e si sono susseguiti interventi di rappresentanti del mondo istituzionale e culturale delle due città, in particolari delle rispettive Camere di Commercio, del Teatro Regio di Torino e dell'Orchestra Filarmonica di Nagoya. Tutti tesi a promuovere ancora di più gli scambi economici e culturali. Dario Gallina, presidente della Camera di Commercio di Torino ha sottolineato come tra Italia e Giappone siano attivi scambi per 540 milioni di euro, molto dei quali con base a Torino. Anche l'ambasciatore d'Italia in Giappone, Gianluca Benedetti, in streaming, e l'ambasciatore del Giappone in Italia Hiroshi Oe, presente a Torino con la moglie, hanno evidenziato l'importanza degli scambi economici e culturali, ma soprattutto l' 'amicizia' tra i due paesi da sviluppare al più presto a fine pandemia con reciproche visite sul posto. Ha chiuso la cerimonia lo scambio di uniformi tra le squadre calcistiche Nahoya Fc, Juventus e Torino.