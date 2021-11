Volantini No vax fuori da asilo cuneese, multati in tre

Distribuivano volantini contro l’opportunità di vaccinarsi all'uscita dell'asilo in piazza Vittorio Amedeo a Centallo, paese a pochi km da Cuneo. Ma ieri pomeriggio, intorno alle 16, sono stati fermati, identificati e multati da una pattuglia della polizia municipale: 50 euro di sanzione per ciascuno dei tre attivisti No vax. Dal Comune di Centallo specificano che le multe non erano per i contenuti dei fogli, ma per "volantinaggio non autorizzato"; come prevede il regolamento comunale.