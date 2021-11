Concorrenza: tassisti su piede guerra, verso mobilitazione

I tassisti sono sul piede di guerra contro il ddl Concorrenza. Allo studio c’è la possibilità di una mobilitazione nazionale, ma si cerca una posizione unitaria. Oggi c’è stata una call conference di una parte dei sindacati nazionali per valutare quali iniziative intraprendere. Telefoni bollenti in queste ore tra i due fronti sindacali per cercare una sintesi. I tassisti chiedono lo stralcio dell'articolo 7 del ddl Concorrenza perché aspettano da tre anni l'attuazione della legge del 2019 che regolamenta le piattaforme.