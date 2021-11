PALAZZO CIVICO

Lo Russo ha un'emergenza personale

Alla macchina amministrativa di Torino manca il 30 per cento dei dirigenti. Un bel problema proprio ora che con il Pnrr la mole di lavoro è destinata ad aumentare. Spoto garantirà la transizione, Lubbia vicesegretario a tempo

Dai tecnici specializzati fino ai dirigenti. Il personale è la principale “emergenza” di cui si sta occupando il neo sindaco Stefano Lo Russo. Un problema ancor più gravoso alla vigilia di quella montagna di lavoro previsto con il Pnrr: dalla fase progettuale fino alla rendicontazione. “Sono procedure complesse” ripete il primo cittadino e per non rimanere indietro servono competenze specifiche “se del caso da attingere anche all’esterno”. Andrà in giunta lunedì la delibera quadro sul riordino degli uffici con gli staff dedicati a ogni assessore: primo step primo di una massiccia immissione di professionalità nella pianta organica di Palazzo Civico. Oggi è il giorno in cui lascia dopo oltre quarant’anni di servizio il vicesegretario generale Beppe Ferrari, uno dei pilastri della macchina burocratica comunale. Lo seguirà il direttore dell’Urbanistica Sandro Golzio mentre il segretario generale Mario Spoto – che ha già formalmente rassegnato le dimissioni – ha promesso che resterà in carica per il passaggio di consegne in attesa dell’arrivo del suo successore.

Ma non c’è solo la prima linea da sostituire. “Il tema del personale e della macchina organizzativa è la vera emergenza imminente – dichiara Lo Russo – cercheremo di accelerare il più possibile per risolverla. Abbiamo la necessità di assumere”. Secondo una prima ricognizione in Comune mancano “alcune decine” di dirigenti, “circa il 30 per cento del totale” si sbilancia il sindaco che ha chiesto un report dettagliato, settore per settore, per comprendere con precisione il livello dell’emergenza. Una situazione che si è trascinata negli anni, con i vincoli di bilancio da rispettare e le spese per il personale da ridurre, che oggi ha portato l’amministrazione a non avere più le forze necessarie per rispondere alla mole di lavoro da fare. Alla carenza di personale per la gestione ordinaria si aggiunge dunque quello legato ai progetti da portare avanti con i fondi del Pnrr.

“Per i funzionari ripartiremo il prima possibile con i concorsi” spiega Lo Russo, ma per stringere i tempi si farà ricorso anche alla mobilità interna e all’ingaggio di figure esterne a tempo determinato “da impiegare su specifiche missioni”.