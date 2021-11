Pnrr: Caucino, per residenzialità pubblica 85,5 milioni

Buone notizie per gli inquilini delle case di edilizia residenziale pubblica piemontesi. Grazie al programma 'Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica' legato al Pnrr, sono in arrivo oltre 85 milioni e 427 mila euro da ripartire fra i territori del Piemonte. La delibera con la ripartizione è stata approvata oggi dalla Giunta Cirio, su indicazione dell'assessore al Welfare Chiara Caucino. Al Piemonte Nord (province di Novara, Vercelli, Biella, Verbano Cusio Ossola) andranno 17.469.077,28 euro (di cui il 60% è riservato alla Atc Piemonte Nord). Al Piemonte Centrale (Città Metropolitana di Torino) andranno 47.547.523,95 euro (di cui il 60% è riservato alla Atc Piemonte Centrale). E al Piemonte Sud (province di Alessandria, Asti, Cuneo), ne arriveranno 20.410.476.27 (di cui il 60% riservato alla Atc Piemonte Sud). Il tutto condizionato al fatto che non venga usata la riserva del 10% per l'acquisto di nuovi immobili, che taglierebbe il totale. Il Settore Politiche di Welfare Abitativo della Direzione regionale Sanità e Welfare emanerà un avviso pubblico con lo schema della domanda, per consentire almeno 30 giorni di tempo per la presentazione delle richieste di finanziamento e la messa a punto entro il 31 dicembre del piano degli interventi della Regione. Inoltre verrà curata la predisposizione dell'elenco degli interventi eccedenti la capienza del finanziamento, da trasmettere al Mims entro il 15 gennaio 2022 per rappresentare correttamente il fabbisogno complessivo.

"Questi 85 milioni - afferma Caucino - sono una fondamentale opportunità per le Atc e i Comuni per realizzare interventi attesi da anni. Ma occorre non perdere nemmeno un attimo, fare in fretta perché le regole sono ferree e anche un solo giorno di ritardo nel cronoprogramma può compromettere il finanziamento". "Questa grande iniezione di liquidità - aggiunge - si aggiunge ai finanziamenti già messi in campo dalla Regione e al prossimo sblocco dei fondi ex Gescal, che consentiranno di rendere assegnabili centinaia di alloggi che oggi necessitano di interventi di riqualificazione. Il mio obiettivo è: sfittanza zero, illegalità zero e occupazioni abusive zero".