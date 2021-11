Prc-Se: Cristofari nuovo segretario provinciale Torino

Fausto Cristofari è il nuovo segretario provinciale di Rifondazione Comunista a Torino. Eletto all'unanimità dal Comitato politico provinciale, subentra a Ezio Locatelli dopo dieci anni. Cristofari ha un lungo trascorso di lotte operaie, di impegno sindacale e nel mondo associazionistico. E' stato operaio Fiat al Lingotto, iscritto alla Flm e alla Fiom, facente parte del Consiglio di Fabbrica. Dopo essere stato assunto a metà anni '90 al Comune di Torino come vigile urbano, è entrato a far parte della segreteria della Funzione Pubblica Cgil come componente dell'area di minoranza.