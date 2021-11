Milano-Cortina: Vezzali, sul Piemonte per ora non c'è nulla

"Sulla possibilità di estendere le Olimpiadi di Milano-Cortina anche al Piemonte al momento non ci sono valutazioni a riguardo, ma quello che mi auguro è che, comunque sia, una Olimpiade come quella del 2026 possa essere davvero una grande occasione per dimostrare il nostro valore". Così, a margine della presentazione delle Atp Finals di Torino, la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali, interpellata sulla possibilità che Torino e il Piemonte tornino in pista per l'evento a 5 cerchi. "Torino - ricorda l'esponente del Governo - ospiterà invece nel 2025 le Universiadi invernali, un evento molto importante, una mini olimpiade che raccoglierà tutto il mondo universitario a Torino, e il mese seguente ci saranno i Giochi Mondiali Special Olympics, un altro evento importante. Quindi una grande attenzione verso Torino e il Piemonte che hanno ben compreso come lo sport possa essere un volano, una freccia al nostro arco per rilanciare il nostro Paese. Attraverso gli eventi sportivi - aggiunge - possiamo far sì che lo sport possa radicarsi sempre di più nella cultura dell'Italia e ne abbiamo davvero bisogno". La Vezzali ricorda ancora che "a metà novembre sarà ufficializzato il nome del commissario e amministratore delegato della società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 e questo significa che finalmente si potrà iniziare a lavorare per concretizzare i progetti che porranno alle Olimpiadi".